مسؤول: خطوط أنابيب النفط التركية لم تتضرر من الزلزال

قال مسؤول في قطاع الطاقة التركي لرويترز اليوم الاثنين إن الزلزال القوي الذي ضرب تركيا لم يسفر عن حدوث أضرار في خط أنابيب كركوك- جيهان الذي ينقل النفط من العراق إلى تركيا وخط أنابيب باكو-تفليس-جيهان، مضيفا أن تدفقات النفط مستمرة في الخطين.

وضرب زلزال بلغت شدته 7.8 درجة جنوب تركيا وشمال غرب سوريا في وقت مبكر اليوم الاثنين، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 500 وإصابة المئات بعد انهيار مبان في أنحاء المنطقة، فيما بدأ البحث عن ناجين وسط الأنقاض.

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كانت وكالة تريبيكا للشحن، قالت إن العمليات في ميناء النفط التركي في جيهان توقفت بعد وقوع زلزال قوي على مقربة منه في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، مضيفة أن اجتماعا طارئا سيعقد بشأن الأمر.

وذكرت شركة بوتاش التركية لتشغيل خطوط الأنابيب، أنه لم تلحق أضرار بخطوط الأنابيب الرئيسية.

وفي إشعار، قالت تريبيكا إن الموانئ في جنوب شرق تركيا تأثرت بالزلزال وتم الإبلاغ عن تأخيرات في العمليات.