وزير الخارجية الروسي: استثماراتنا النفطية بالعراق تتجاوز 10 مليارات دولار

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين إن استثمارات بلاده في مجال النفط بالعراق بلغت أكثر من 10 مليارات دولار.

وذكر لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، أن الجانبين بحثا الفرص الاستثمارية ووجود الشركات النفطية الروسية بالبلاد.

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من جانبه، قال الوزير العراقي إن وفدا من بلاده سيبحث مع الجانب الأميركي خلال زيارة لواشنطن هذا الأسبوع التعاون مع الشركات الروسية في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كان لافروف قد وصل إلى العاصمة العراقية أمس الأحد على رأس وفد من بلاده في زيارة رسمية لبحث ملفات من بينها الطاقة.