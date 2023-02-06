أوبك
الأمين العام لأوبك: القرار الجماعي لـ"المنظمة" بخفض الإنتاج كان صحيحاً
أكد أن تحالف "أوبك+" لعب دوراً بناءً في تلبية الطلب الإضافي والحفاظ على توازن السوق
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قال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، اليوم الإثنين، إن القرار الجماعي بخفض الإنتاج الذي اتخذ في أكتوبر، كان خطوة صحيحة، مشيرا إلى أن تحالف "أوبك+" لعب تاريخيا، دورا بناء في تلبية الطلب الإضافي والحفاظ على توازن السوق.
وأضاف الغيص لـ"رويترز" على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة في الهند: "نعتقد أن هناك ثقة كبيرة في مجموعة (أوبك+) وقراراتها، حيث أثبتنا مرارا استعدادنا للتحرك بشكل فوري والاستجابة للطبيعة الديناميكية للسوق".
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ودعا قرار أوبك في أكتوبر الماضي إلى خفض الإنتاج المستهدف للمجموعة 100 ألف برميل يوميا.
وكانت أوبك، رفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل، قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
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