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غاز ونفط في تركيا
غاز ونفط في تركيا
زلزال تركيا

بلومبرغ: تركيا تأمر باستئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان

كان إقليم كردستان العراق أوقف مؤقتا تدفق نفطه عبر ميناء جيهان التركي بعد زلزال

دبي - العربية.نت
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نقلت بلومبرغ نيوز اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة قولها إن تركيا أمرت باستئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان.

كانت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق قالت يوم الاثنين، إن الإقليم أوقف مؤقتا تدفق نفطه عبر ميناء جيهان التركي بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا.

وأضافت الوزارة في بيان أن تصدير النفط سيُستأنف بعد "الانتهاء من الفحص الدقيق لخطوط الأنابيب"، وفق رويترز.

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من جانبها، قالت متحدثة باسم شركة بي.بي أذربيجان، إنه تم رصد تسرب نفطي "صغير" في ميناء جيهان التركي بعد الزلزال، وجرى إيقافه بعد ذلك.

جاء اكتشاف التسرب بعد تعرض تركيا وسوريا لزلزال كبير أمس الاثنين، مما أوقف العمليات في ميناء جيهان وعطل تدفق النفط عبر خط أنابيب التصدير من كركوك في شمال العراق.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا أمس الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.

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