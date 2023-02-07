اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
غاز - قطر
منشأة غاز في قطر.
نفط وغاز

"بترونت" الهندية تسعى للحصول على كميات إضافية من غاز قطر المسال

تتراوح من 750 ألفاً إلى مليون طن سنوياً

بنجالورو - رويترز 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال في الهند، إيه.كيه سينغ، أن الشركة تسعى إلى الحصول على غاز طبيعي مسال إضافي من قطر يتراوح من 750 ألفا إلى مليون طن سنويا.

وقال سينغ للصحافيين على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي: "نسعى وراء ما بين 0.75 و1 مليون طن سنويا، إضافة إلى الكمية الراهنة وهي 8.5 مليون طن سنويا".

ولا يزال أمام الشركة الهندية حتى نهاية العام الحالي لتجديد الصفقة، وتشتري الغاز الطبيعي المسال من قطر حاليا بسعر 16 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أسعار النفط تواصل مكاسبها بفعل مخاوف الإمدادات وتوقعات الطلب الصيني طاقة أسعار النفط أسعار النفط تواصل مكاسبها بفعل مخاوف الإمدادات وتوقعات الطلب الصيني

وتراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال الهندية للعام الثاني في 2022 لأسباب أبرزها، نقص واردات المرافق إذ عززت البلاد إنتاجها للطاقة الناجمة عن إحراق الفحم على حساب الغاز الطبيعي.

وتتوقع البلاد المتعطشة للطاقة أن يؤدي التوسع في توزيع الغاز بالمدن إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط