"بترونت" الهندية تسعى للحصول على كميات إضافية من غاز قطر المسال

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال في الهند، إيه.كيه سينغ، أن الشركة تسعى إلى الحصول على غاز طبيعي مسال إضافي من قطر يتراوح من 750 ألفا إلى مليون طن سنويا.

وقال سينغ للصحافيين على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي: "نسعى وراء ما بين 0.75 و1 مليون طن سنويا، إضافة إلى الكمية الراهنة وهي 8.5 مليون طن سنويا".

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ولا يزال أمام الشركة الهندية حتى نهاية العام الحالي لتجديد الصفقة، وتشتري الغاز الطبيعي المسال من قطر حاليا بسعر 16 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال الهندية للعام الثاني في 2022 لأسباب أبرزها، نقص واردات المرافق إذ عززت البلاد إنتاجها للطاقة الناجمة عن إحراق الفحم على حساب الغاز الطبيعي.

وتتوقع البلاد المتعطشة للطاقة أن يؤدي التوسع في توزيع الغاز بالمدن إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة.