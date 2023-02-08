أسعار النفط ترتفع لليوم الثالث.. برنت قرب 84 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها التي حققتها خلال اليومين الماضيين، إذ انخفض الدولار بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة، ومع انخفاض مخزونات الخام الأميركية بشكل مفاجئ.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.1%، إلى 83.80 دولار للبرميل في الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، لتزيد من مكاسبها التي بلغت 3.3% في الجلسة السابقة.

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كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا، أو 0.2%، إلى 77.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 4.1% في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر الدولار قليلا إلى 103.29 في التعاملات المبكرة، مواصلا الخسائر بعد تصريحات باول أمس الثلاثاء، مما جعل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومع زيادات أقل حدة في أسعار الفائدة الأميركية، يأمل السوق أن يتمكن أكبر اقتصاد في العالم ومستهلك النفط من تفادي تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي أو حتى الركود وتجنب تراجع الطلب على النفط.

ومما قدم دعما للسوق، أظهرت بيانات المخزون الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير، وفقا لمصادر السوق.

وخالف ذلك توقعات تسعة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم، والذين قدروا نمو مخزونات الخام بنحو 2.5 مليون برميل.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع.

وصعدت مخزونات البنزين بنحو 5.3 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.1 مليون برميل.

وسيتطلع السوق لمعرفة ما إذا كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، المقرر تقديمها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، تؤكد انخفاض مخزونات الخام.