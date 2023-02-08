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بئر نفط في روسيا (رويترز)
بئر نفط في روسيا (رويترز)
نفط وغاز

إخماد حريق في مصفاة نفط روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية

الحريق هو الثاني في غضون يومين لمصفاة نفط روسية بعد حادث مصفاة شركة "لوك أويل"

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ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية، نقلا عن وزارة الطوارئ أن حريقا اندلع اليوم الأربعاء في مصفاة لتكرير النفط بمنطقة روستوف في جنوب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وجرى إخماده لاحقا.

وقالت الوزارة "في مدينة نوفوشاختينسك بمنطقة روستوف... تلقينا رسالة بشأن حريق في منشأة لمعالجة المنتجات النفطية".

وأفادت وكالة أنباء إنترفاكس بأن الحريق نشب على مساحة 100 مربع تقريبا وجرى إخماده بعد نحو ساعة، مضيفة أن المصفاة الصغيرة مملوكة لشركة تدعى ريسورس إل.إل.سي، وفق رويترز.

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ونقلت عن خدمة الطوارئ قولها إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق نتج عن "مخالفة للقواعد التكنولوجية".

وتبعد نوفوشاختينسك نحو 9 كيلومترات عن الحدود الأوكرانية. وتعرضت مصفاة أخرى في نوفوشاختينسك لقصف بطائرتين مسيرتين في يونيو/حزيران الماضي في إطار ما وصفتها المنشأة بأنها "أعمال إرهابية من ناحية الحدود الغربية" في إشارة إلى أوكرانيا.

وكان حريق الأربعاء هو الثاني في غضون يومين في مصفاة نفط روسية بعد حادث وقع أمس الثلاثاء في مصفاة لشركة لوك أويل في نيجني نوفجورود شرق موسكو.

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