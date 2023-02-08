"العمانية للغاز المسال" توقع اتفاقاً لإمداد "يونيبك" الصينية بـ4 ملايين طن

قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، يوم الثلاثاء، إن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفقت مع شركة يونيبيك الصينية على توريد نحو مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى أربع سنوات تبدأ من عام 2025.

وذكرت الشركة على "تويتر" عن الصفقة، أنها أول عقد توقعه مع شركة صينية، وأنها "تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مع مختلف الشركات العاملة بمجال الطاقة حول العالم والوصول لأسواق جديدة".

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و"يونيبيك"، هي الذراع التجارية لشركة سينوبيك، أكبر شركة تكرير في آسيا.

وكانت "سينوبيك"، وقعت في نوفمبر اتفاقا مدته 27 عاما مع شركة قطر للطاقة لتوريد أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وهو أطول اتفاق من نوعه حتى الآن.

ووقعت "شنتشن إنرجي جروب" الصينية أيضا اتفاقا طويل الأجل في نوفمبر مع شركة (بي.بي) العملاقة للنفط لشراء الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من عدم ذكر تفاصيل العقد.

وكانت الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال عام 2021، قبل أن تحل محلها اليابان مجددا العام الماضي، مع تعطل اقتصادها بسبب الإغلاق الصارم لمكافحة فيروس كورونا.

كما خفضت الصين عمليات الشراء الفورية هذا الشتاء لتعتمد بدلا من ذلك على الغاز عبر الأنابيب والعقود الطويلة الأجل، بعد أن ارتفعت أسعار الغاز عقب قطع الإمدادات الروسية إلى أوروبا.

ووضعت الخطوة الروسية ضغطا هائلا على سوق الغاز الأوروبية والعالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا إلى مستويات قياسية في العام الماضي.

ووقعت الشركة العمانية الشهر الماضي اتفاقا مع شركة بوتاش التركية المستوردة للطاقة لتزويدها بمليون طن من الغاز المسال سنويا واتفقت على توفير ما يصل إلى 1.6 مليون طن منه لشركة توتال إنرجي الفرنسية وشركة (بي.تي.تي) المملوكة للدولة في تايلاند.

وفي ديسمبر، وقعت صفقات مع شركة جيرا اليابانية لتوليد الكهرباء، والشركتين التجاريتين ميتسوي آند كو وإيتوتشو كورب لتوريد 2.35 مليون طن من الغاز المسال سنويا، بدءا من عام 2025 ولمدة تصل إلى 10 سنوات.