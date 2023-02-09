أسعار النفط تواصل مكاسبها بدعم من الطلب الصيني واضطراب الإمدادات

صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها لرابع يوم على التوالي مع اضطراب تحميل الخام في تركيا والتفاؤل بشأن استمرار تعافي الطلب في الصين، الأمر الذي عزز المعنويات.

وبحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2% إلى 85.26 دولار للبرميل.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2% إلى 78.58 دولار لبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من 6% هذا الأسبوع.

وأعلنت شركة "بي.بي أذربيجان" حالة القوة القاهرة على تحميل الخام الأذري من ميناء جيهان التركي في السابع من فبراير بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر يوم الاثنين. وتسببت الكارثة في تعليق العمليات في ميناء جيهان واضطراب إمدادات النفط الخام من العراق وأذربيجان.

كما تلقت أسعار الخام دعما من آمال تعافٍ سريع للطلب من الصين بعد إنهاء ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم سياسة "صفر كوفيد" الصارمة التي استمرت ثلاثة أعوام.

لكن زيادة مخزونات الخام الأميركية فرضت ضغوطا على مكاسب النفط.

وارتفعت المخزونات في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021 إلى 455.1 مليون برميل.