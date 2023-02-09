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منشأة نفط في الهند
منشأة نفط في الهند
نفط وغاز

وزير: دول الخليج ستظل مورداً رئيسياً للنفط إلى الهند "لفترة طويلة"

أكد أن الهند نوعت مصادر وارداتها النفطية لتصل إلى 39 دولة

بنجالورو - رويترز
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قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، اليوم الأربعاء، إن الهند - ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم - نوعت مصادر واردات الطاقة لكنها ستواصل شراء معظم احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وأضاف بوري للصحافيين خلال أسبوع الطاقة في الهند "ما زلت أصر على أن دول الخليج ستظل موردا رئيسيا ومسؤولة عن نسبة كبيرة من وارداتنا لفترة طويلة قادمة".

كما قال إن الهند سوف تدرس شراء النفط من إيران وفنزويلا حال رفع العقوبات وستواصل الشراء من روسيا إذا بقيت الأسعار "مناسبة".

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وأضاف أن الهند نوعت مصادر وارداتها النفطية لتصل إلى 39 دولة من 27 دولة قبل عامين.

وأدت زيادة مشترياتها من النفط الروسي إلى انخفاض واردات الهند من النفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد.

وأضاف بوري أن الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص وجه الدعوة للهند للمشاركة في ندوة لأوبك.

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