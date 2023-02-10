تركيا تؤجل قمة مركز الغاز إلى 22 مارس
كان من المقرر عقدها يومي 14 و15 فبراير
قال مسؤول في قطاع الطاقة التركي اليوم الجمعة إن تركيا أرجأت قمة للغاز الطبيعي كان من المقرر عقدها يومي 14 و15 فبراير/شباط حتى 22 مارس/آذار بعد زلزال قوي ضرب المنطقة الجنوبية الشرقية للبلاد.
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة إنشاء مركز للغاز في تركيا بعدما دمرت انفجارات خطي أنابيب الغاز الروسيين نورد ستريم اللذين يمران تحت بحر البلطيق.
وتستورد تركيا في الوقت الحالي جميع احتياجاتها من الغاز وتملك بنية تحتية ضخمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. وتعتقد أنقرة أن بإمكانها الاستفادة من علاقاتها التجارية الحالية والجديدة لتصبح مركزا للغاز.
وبشكل منفصل، قال الكرملين أمس الخميس إن تنفيذ مركز الغاز التركي تأجل.
ويساور بعض العواصم الغربية القلق من أن مركز الغاز التركي الذي سيحتوي على غاز روسي من شأنه السماح بإخفاء عمليات التصدير الخاضعة لعقوبات غربية بسبب غزو روسيا أوكرانيا.
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