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حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا
اقتصاد روسيا

نوفاك: احتمالات خفض إنتاج النفط الروسي في 2023 قائمة

نتيجة الضغوط الأوروبية وسقف الأسعار

دبي - العربية.نت
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نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله، اليوم الجمعة، إن هناك احتمالات لأن يتراجع إنتاج البلاد من النفط في عام 2023، نتيجة الضغط الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي والسقف الذي حددته مجموعة السبع لسعر النفط الروسي.

وكانت صحيفة "فيدوموستي"، نقلت في وقت سابق عن مصدرين مطلعين على بيانات وزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج النفط في روسيا زاد 0.1% بين الأول والتاسع من يناير الماضي، ليظل عند نحو 10.9 مليون برميل يوميا.

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وارتفع إنتاج النفط الروسي في عام 2022 بنسبة 2% إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يوميا).

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قالت في نوفمبر الماضي، إنه من المتوقع أن يهبط إنتاج النفط الروسي إلى 1.4 مليون برميل يوميا في عام 2023، بعد تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرا.

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