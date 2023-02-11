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الليثيوم
الهند

الهند تعلن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الليثيوم

احتياطيات العالم من الليثيوم تقدَّر بـ 98 مليون طن

دبي - العربية.نت
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اكتشفت الهند احتياطيات تبلغ 5.9 مليون طن من الليثيوم، وهو معدن يستخدم في إنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

ويعد الاكتشاف، الذي أعلنته الحكومة لأول مرة مهماً بالنظر إلى أن احتياطيات العالم تقدَّر بنحو 98 مليون طن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت وزارة المناجم الهندية، الخميس، أنه تم العثور على احتياطيات جديدة من قبل هيئة المسح الجيولوجي الهندية في منطقة رياسي بولاية جامو وكشمير.

ويشار إلى أن تشيلي تمتلك أكبر احتياطيات من الليثيوم، وتقدر بنحو 9.3 ملايين طن، تليها أستراليا التي تمتلك 6.2 ملايين طن، وفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

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ويزداد الطلب على الليثيوم على مستوى العالم، حيث يتم استخدام ذلك المعدن خفيف الوزن في إنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وهو أحد مكونات الكاثودات لجميع أنواع بطاريات الليثيوم التي تعمل بها السيارات الكهربائية.

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