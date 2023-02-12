اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص
الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص
أوبك

أمين عام أوبك يتوقع تجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة

متوقعاً أن يصل لنحو 102 مليون برميل يوميا

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم الأحد، إن المنظمة تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة، وأن يصل لنحو 102 مليون برميل يوميا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الطلب المزيد من الارتفاع إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2025.

وقال في كلمة خلال معرض مصر للبترول إن أوبك ما زالت ملتزمة بدعم استقرار سوق النفط.

وزير الزراعة التركي: السدود ومحطات الطاقة في مناطق الزلزال بحالة جيدة اقتصاد زلزال تركيا وزير الزراعة التركي: السدود ومحطات الطاقة في مناطق الزلزال بحالة جيدة

كانت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 2% في جلسة الجمعة الماضية، مع تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت الـ8%، إذ أعلنت روسيا خططا لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بعد أن فرض الغرب سقفا على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.89 دولار بما يعادل 2.2% إلى 86.39 دولار للبرميل. وأضافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بنحو 1.66 دولار أو 2.1% إلى 79.72 دولار.

وحقق برنت مكاسب أسبوعية 8.1%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.6%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مراسل العربية: إخلاء كل المباني المتصدعة في نورداغ وإصلاحية وأضنة من السكان مراسل العربية: إخلاء كل المباني المتصدعة في نورداغ وإصلاحية وأضنة من السكان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط