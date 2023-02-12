أمين عام أوبك يتوقع تجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم الأحد، إن المنظمة تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة، وأن يصل لنحو 102 مليون برميل يوميا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الطلب المزيد من الارتفاع إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2025.

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وقال في كلمة خلال معرض مصر للبترول إن أوبك ما زالت ملتزمة بدعم استقرار سوق النفط.

كانت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 2% في جلسة الجمعة الماضية، مع تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت الـ8%، إذ أعلنت روسيا خططا لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بعد أن فرض الغرب سقفا على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.89 دولار بما يعادل 2.2% إلى 86.39 دولار للبرميل. وأضافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بنحو 1.66 دولار أو 2.1% إلى 79.72 دولار.

وحقق برنت مكاسب أسبوعية 8.1%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.6%.