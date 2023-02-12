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أنبوب لنقل الغاز المصري
أنبوب لنقل الغاز المصري
نفط وغاز

السيسي: جهود مصر في قطاع الغاز ستنعكس إيجابيا على أوروبا

أكد أن حجم المعروض من النفط والغاز أقل من المستوى المطلوب

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الجهد الذي تبذله بلاده في قطاع الغاز سيكون له أثر إيجابي على أوروبا.

وأضاف السيسي في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2023، أن الشركات تأثرت بصورة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية مما أثر على حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في مجال الوقود الأحفوري البترول والغاز.

وأوضح أن ذلك بدوره جعل حجم المعروض أقل من المستوى المطلوب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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