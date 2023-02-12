رئيس "أرامكو" يحذر: قواعد الـ"ESG" المنحازة ضد الطاقة التقليدية تضر الاقتصاد

قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر، اليوم الأحد، إن قواعد الـ "ESG" المنحازة ضد الطاقة التقليدية تؤدي إلى نقص الاستثمارات وتضر الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وخفضت معظم شركات النفط الدولية خطط الإنفاق الرأسمالي طويلة الأجل منذ الوباء مع التركيز على توزيع الأرباح على المستثمرين على الإنتاج الجديد.

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وينفق أكبر منتجي النفط في العالم مليارات الدولارات على مشاريع الوقود الأحفوري التي ستكون مطلوبة فقط إذا أخطأ العالم الأهداف المناخية الرئيسية، وفقاً لتقرير سابق لمؤسسة Carbon Tracker غير الربحية.

وقالت شركة الأبحاث إن الشركات استثمرت 58 مليار دولار في مشاريع النفط والغاز في عامي 2021 و2022، وهو حجم الاستثمار المطلوب لتوفير النفط اللازم إذا نما الطلب إلى المستوى الذي يتوقع فيه العلماء "كارثة مناخية".