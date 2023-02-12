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Oil depots in the Turkish port of Ceyhan on the Mediterranean. (Reuters)
أنابيب نفط في ميناء جيهان التركي
زلزال تركيا

مصدران: بدء تحميل النفط من خط "بي.تي.سي" بميناء جيهان التركي خلال يومين

باستخدام إجراءات "يدوية"

إسطنبول – رويترز
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قال مسؤول تركي ومصدر ملاحي، يوم السبت، إن ميناء جيهان التركي قد يستأنف تحميل النفط من خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان "بي.تي.سي" في غضون يوم أو يومين باستخدام إجراءات "يدوية".

تضررت المحطة الواقعة على ساحل تركيا على البحر المتوسط جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين.

والمحطة هي نقطة التخزين والتحميل لخط أنابيب "بي.تي.سي" الذي ينقل النفط من أذربيجان وكذلك خط أنابيب كركوك من العراق.

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استأنف خط أنابيب كركوك التدفقات مساء يوم الثلاثاء، ورست ناقلة في ميناء جيهان للتحميل في ذلك اليوم. وجرى تحميل ناقلة ثالثة يوم الجمعة.

ومع ذلك، أعلنت شركة بي.بي أذربيجان حالة القوة القاهرة فيما يتعلق بتحميل الخام الأذري من ميناء جيهان يوم الأربعاء.

قال المسؤول التركي إن غرفة التحكم في تحميل خط أنابيب بي.تي.سي تضررت، لكن من المتوقع أن تستأنف عمليات التحميل الإضافية "يدويا" في أثناء إصلاح غرفة التحكم.

وذكر مصدر ملاحي، نقلا عن معلومات وردت من المحطة، أن عمليات التحميل قد تبدأ في غضون يوم أو يومين.

وقال مسؤول ومصدر في قطاع النفط أمس إن تقييم الأضرار والإصلاحات جارية في جيهان وإن الصادرات من خط أنابيب "بي.تي.سي" يمكن أن تستأنف اعتبارا من يوم الأحد ما لم تُكتشف مشكلات أخرى.

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