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مقابلة طارق الملا
وزير البترول المصري طارق الملا
نفط وغاز

مصر تعتزم طرح 3 مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 2023

أكد أنه تم وضع خطة مع الشركاء العالميين حتى 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافية

دبي - العربية.نت
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قال وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم طرح 3 مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 2023.

وأضاف الملا خلال كلمة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2023: "جرى وضع خطة طموحة مع الشركاء العالميين حتى 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافية والتي نسعى لوضعها على الإنتاج سريعا".

وأشار إلى أن جهود التعاون الإقليمي أسفرت عن زيادة صادرات الغاز من مصر ودول شرق المتوسط إلى أوروبا عبر مرافق تسييل الغاز المصرية بنحو مرة ونصف العام الماضي.

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وأوضح أن الصادرات البترولية ارتفعت لتصل إلى 18.2 مليار دولار العام الماضي، مشيرا إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي للعام الثالث على التوالي يصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار في 2022.

وشدد على أن قطاع البترول يسير نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يخدم البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة لمصر.

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