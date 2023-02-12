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Two oil tankers, the Turkish Ottoman Dignity, right, and the Spanish Sandra Tapias, sit at Ceyhan oil terminal in this June 22, 2003 photo.(AP)
خطوط أنابيب تصل إلى ميناء جيهان التركي
زلزال تركيا

"بي بي" تستأنف شحن النفط الأذربيجاني في ميناء جيهان التركي

بدء العمل اعتبارا من اليوم الأحد بعد التوقف بسبب تداعيات الزلزال

دبي - العربية.نت
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قالت المتحدثة باسم شركة بريتيش بتروليوم "بي.بي"، إن تحميل نفط أذربيجان في ميناء جيهان التركي استؤنف اليوم الأحد.

وتضرر الميناء الواقع على ساحل تركيا على البحر المتوسط جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين.

والميناء هو نقطة التخزين والتحميل لخط أنابيب "بي.تي.سي" الذي ينقل النفط من أذربيجان وكذلك خط أنابيب كركوك من العراق.

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وقال مسؤول تركي ومصدر ملاحي، أمس السبت، إن ميناء جيهان التركي قد يستأنف تحميل النفط من خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان "بي.تي.سي" في غضون يوم أو يومين باستخدام إجراءات "يدوية".

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