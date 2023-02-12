زلزال تركيا
"بي بي" تستأنف شحن النفط الأذربيجاني في ميناء جيهان التركي
بدء العمل اعتبارا من اليوم الأحد بعد التوقف بسبب تداعيات الزلزال
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قالت المتحدثة باسم شركة بريتيش بتروليوم "بي.بي"، إن تحميل نفط أذربيجان في ميناء جيهان التركي استؤنف اليوم الأحد.
وتضرر الميناء الواقع على ساحل تركيا على البحر المتوسط جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين.
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والميناء هو نقطة التخزين والتحميل لخط أنابيب "بي.تي.سي" الذي ينقل النفط من أذربيجان وكذلك خط أنابيب كركوك من العراق.
وقال مسؤول تركي ومصدر ملاحي، أمس السبت، إن ميناء جيهان التركي قد يستأنف تحميل النفط من خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان "بي.تي.سي" في غضون يوم أو يومين باستخدام إجراءات "يدوية".
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