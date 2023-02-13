زلزال تركيا
إبحار أول ناقلة نفط من ميناء جيهان التركي منذ الزلزال
محملة بالنفط الخام المنقول من أذربيجان
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أوضحت بيانات تعقب السفن ومصدر تجاري أن ناقلة النفط "نوردلوتس" أبحرت من ميناء جيهان التركي محملة بالنفط الخام المنقول من أذربيجان اليوم الاثنين، وهي أول عملية شحن للخام الأذري منذ وقوع زلزالين يوم السادس من فبراير/شباط.
وقالت متحدثة إن تحميل النفط الأذري من ميناء جيهان استؤنف، أمس الأحد.
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وتقوم شركة النفط البريطانية العملاقة بتشغيل خط أنابيب باكو - تبيليسي - جيهان، والذي ينقل في الغالب الخام من أذربيجان إلى ميناء جيهان، حيث يتم تحميله على الناقلات. كما ينقل خط الأنابيب أيضاً النفط من تركمانستان وكازاخستان.
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