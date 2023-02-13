البنك الدولي وصندوق بأبوظبي يستثمران 1.5 مليار دولار في تحول الطاقة بالأسواق الناشئة
سيتم توقيع الاتفاق خلال القمة العالمية للحكومات
قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية، اليوم الاثنين، إن ذراع الاستثمار التابعة للبنك الدولي ستوقع اليوم اتفاقا مع صندوق أبوظبي للتنمية بشأن استثمار مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاع تحول الطاقة بالأسواق الناشئة.
وقال مختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل خلال القمة العالمية للحكومات "سأوقع اليوم مع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار إذ سنتشارك معهم في الاستثمار بقطاع تحول الطاقة في دول ناشئة". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وفي نوفمبر 2021، أفادت وكالة أنباء الإمارات، بأن أبوظبي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة أطلقتا منصة عالمية لتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة.
وقالت الوكالة إن صندوق أبوظبي للتنمية سيكون أول شريك استراتيجي في المنصة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وسيساهم بنحو 400 مليون دولار.
وتهدف المنصة إلى توليد 1.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وجمع تمويل لا يقل عن مليار دولار.
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