مصر تتوقع استقرار إنتاج الغاز الطبيعي المسال عند 7.5 مليون طن هذا العام
صادرات مصر من الغاز ارتفعت لـ 8 ملايين طن في 2022
قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الاثنين، إن مصر تتوقع استقرار إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال عند حوالي 7.5 مليون طن هذا العام.
وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت عن تحقيق رقم قياسي في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 ملايين طن في 2022 مقارنة بنحو 7 ملايين طن العام السابق له.
وذكرت الوزارة أن صادرات الغاز الطبيعي في 2022 بلغت نحو 8.4 مليار دولار مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 171%.
وأرجعت الوزارة الزيادة إلى ارتفاع أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً، حيث استثمر قطاع البترول خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في أغسطس الماضي في توفير كميات إضافية للتصدير وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال.
وبلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 نحو 79.5 مليون طن بواقع نحو 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.
وأشارت وزارة البترول إلى الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى نحو 185 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً، ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات نحو 183 مليون دولار.
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