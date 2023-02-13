نوفاك: روسيا ستصدر 80% من نفطها و75% من المنتجات البترولية لدول صديقة خلال 2023
أكد أن إنتاج الغاز انخفض بنسبة 11.7% وصادراته 25.1% في 2022
قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، إن روسيا تعتزم تصدير أكثر من 80% من صادرات النفط و75% من صادرات المنتجات البترولية إلى الدول الصديقة في عام 2023.
وأوضح نوفاك في تصريحات لمجلة "إنرجي بوليسي": "نواصل اليوم البحث عن أسواق جديدة، ومن المقرر هذا العام تصدير أكثر من 80% من صادرات النفط و75% من المنتجات النفطية إلى دول صديقة".
وأشار إلى أن الدول الغربية بدأت بشكل تدريجي في الإعلان عن التخلي عن النفط الروسي، ففي 5 ديسمبر العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على نقل النفط عن طريق البحر، وفي 5 فبراير هذا العام فرض حظر آخر على توريد المنتجات البترولية، فيما تضمنت حزمة العقوبات وضع حد أعلى لسعر النقل البحري للنفط والمنتجات النفطية الروسية إلى دول ثالثة، وفقا لوكالة تاس للأنباء.
وأعلن نوفاك، أنه وفقا لنتائج عام 2022، خفضت روسيا إنتاج الغاز إلى 673.8 مليار متر مكعب، والصادرات بنسبة 25.1% إلى 184.4 مليار متر مكعب.
وقال نوفاك في مقال بصحيفة "إينيرغيتيتشيسكايا بوليتيكا" (سياسة الطاقة): " إنتاج الغاز في عام 2022 بلغ 673.8 مليار متر مكعب، وانخفضت الصادرات بنسبة 25.1% إلى 184.4 مليار متر مكعب". وفي عام 2021، بلغ إنتاج الغاز في روسيا 762.8 مليار متر مكعب، وبالتالي كان الانخفاض بنسبة 11.66%.
وأشار إلى أن الانخفاض في الإنتاج والصادرات يرجع إلى رفض الدول الأوروبية شراء الغاز الروسي، وكذلك تفجير خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي - 1" و"التيار الشمالي - 2".
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