وزير الطاقة الإماراتي: لا داعي لعقد اجتماع مبكر لـ "أوبك+"

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إن سوق النفط متوازنة وإنه لا يرى ما يستدعي عقد اجتماع مبكر لمجموعة أوبك+ للدول المنتجة.

وقال ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المجموعة ستعقد اجتماعا مبكرا عن الموعد المقرر بعدما أعلنت روسيا تخفيضات أحادية الجانب في الإنتاج "لا أرى ما يستدعي عقد اجتماع. السوق متوازنة".

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كان وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، قال في مقابلة مع "العربية"، إن عودة فتح الاقتصاد الصيني سترفع الطلب على النفط لكن في المقابل هناك عوامل اقتصادية خفضت من الاستهلاك لبعض الدول.

وأضاف المزروعي أن كل الطاقات المتجددة تحتاج إلى مصدر أساسي للطاقة، والذي يجب أن يكون من الغاز أو الطاقة النووية أو مصادر أخرى.

وفيما يتعلق بالإمارات؛ قال المزروعي إنها سرعت من جهودها لزيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027.