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وزير الطاقة والمبعوثة الألمانية للمناخ
وزير الطاقة السعودي والمبعوثة الألمانية للمناخ
طاقة

وزير الطاقة السعودي يناقش التعاون المشترك مع المبعوث الألماني الخاص للمناخ

بما يشمل مجال تقنيات الطاقة النظيفة

دبي - العربية.نت
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اجتمعَ وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مكتبه بالرياض، مع وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية جينيفر مورجان.

وجرى - خلال الاجتماع- مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في مجال العمل المناخي، التي تشمل مجال تقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، حيث تعمل المملكة لتكون أكبر مصدِّر له في العالم.

كما تناول اللقاء مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وبحث سبل تعزيز التعاون بما يحقِّق طموحات وأهداف الجانبين في التعامل مع الانبعاثات من خلال مشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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