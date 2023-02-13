"الاتحاد الأوروبي" يأمل أن تحافظ مصر على "إمدادات مرتفعة نسبياً" من الغاز المسال

قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنها تأمل في أن تحافظ مصر على "إمدادات مرتفعة نسبيا" من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بموجب مذكرة تفاهم وقعها الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر في العام الماضي.

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الاثنين، إن مصر تتوقع استقرار إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال عند حوالي 7.5 مليون طن هذا العام.

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وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت عن تحقيق رقم قياسي في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 ملايين طن في 2022 مقارنة بنحو 7 ملايين طن العام السابق له.

وذكرت الوزارة أن صادرات الغاز الطبيعي في 2022 بلغت نحو 8.4 مليار دولار مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 171%.