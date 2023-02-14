أسعار النفط تنخفض بعد إعلان أميركا البيع من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن قالت الحكومة الأميركية إنها ستفرج عن مزيد من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بناء على تفويض من الكونغرس، على عكس توقعات بعض المتعاملين بإلغاء البيع أو تأجيله.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.5% إلى 86.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 71 سنتا أو 0.89% إلى 79.43 دولار للبرميل.

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وقالت وزارة الطاقة الأميركية بعد انتهاء الجلسة السابقة إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في عملية من المرجح أن تقلص الاحتياطي إلى أدنى مستوى منذ عام 1983، وفق رويترز.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا "تجار الطاقة كانوا يتوقعون سماع أنباء عن تعويض احتياطي البترول الاستراتيجي (المسحوب) وعدم الاستفادة منها للحصول على مزيد من الإمدادات".

وكانت وزارة الطاقة الأميركية قد بحثت إلغاء البيع الخاص بالسنة المالية 2023 بعدما باعت إدارة بايدن العام الماضي كمية قياسية قدرها 180 مليون برميل من الاحتياطي. لكن مثل هذا الإلغاء كان سيتطلب إجراء من الكونغرس.