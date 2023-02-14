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فاتح بيرول مدير عام الوكالة الدولية للطاقة
فاتح بيرول مدير عام الوكالة الدولية للطاقة
نفط وغاز

بيرول: أرباح قطاع النفط والغاز تجاوزت 4 تريليونات دولار في 2022

أكد أن المتوسط 1.5 تريليون دولار في السنوات الماضية

أوسلو - رويترز
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قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الثلاثاء، إن قطاع النفط والغاز العالمي حقق قفزة في الأرباح تجاوزت 4 تريليونات دولار في عام 2022 من متوسط 1.5 تريليون دولار في السنوات الماضية.

وأضاف بيرول، في مؤتمر بأوسلو مدليا بكلمته عبر دائرة فيديو، أنه على الرغم من هذه الأرباح، يتعين على الدول التي تعتمد على عوائد النفط والغاز أن تستعد لتقليل اعتمادها على النفط، إذ سينخفض الطلب على المدى الطويل.

وأردف "يتعين على دول الشرق الأوسط على وجه الخصوص تنويع اقتصاداتها. في رأيي، يمكن أن تكون كوب 28 (قمة المناخ) علامة فارقة لتغيير مصير دول الشرق الأوسط".

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وتابع "لم يعد بالإمكان إدارة بلد يعتمد اقتصاده بنسبة 90% على عوائد النفط والغاز لأن الطلب على النفط سينخفض".

وتستضيف الإمارات، العضو في منظمة أوبك للدول المنتجة للنفط، محادثات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة هذا العام.

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