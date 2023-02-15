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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية
أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع بعد بيانات تشير لقفزة في المخزونات الأميركية

ارتفعت مخزونات الخام بنحو 10.5 مليون برميل في أسبوع

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء بعد انخفاضها بأكثر من دولار للبرميل في الجلسة السابقة، إذ أشارت بيانات بالقطاع إلى زيادة أكبر من المتوقع بكثير في مخزونات الخام الأميركية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا إلى 85.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0111 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 78.87 دولار.

ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير/شباط، بحسب مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، نقلاً عن رويترز.

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وهذه زيادة أكبر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم، مما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود.

وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها.

ومن المقرر صدور تقديرات المخزونات الحكومية الرسمية الساعة 0330 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء.

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