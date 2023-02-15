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تراجع مخزونات النفط الأميركية
مخزونات النفط الأميركية
نفط وغاز

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من 16 مليون برميل في أسبوع

إلى 471.4 مليون برميل عند أعلى مستوى منذ يونيو 2021

دبي - العربية.نت
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قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن مخزونات البلاد من الخام والبنزين ارتفعت الأسبوع الماضي فيما انخفضت نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 16.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير/شباط إلى 471.4 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2021.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 659 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وهو أيضا أعلى مستوى منذ 2021، فق رويترز.

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وأضافت أن معدل استهلاك الخام بالمصافي هبط 383 ألف برميل يوميا في الأسبوع، كما تراجع معدل تشغيل المصافي 1.4%.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 241.9 مليون برميل متجاوزة توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 1.5 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 119.2 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 400 ألف برميل.

وأشارت إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض الأسبوع الماضي 1.07 مليون برميل يوميا.

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