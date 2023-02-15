"أدنوك" الإماراتية تسلم أولى شحنات الغاز المسال ضمن اتفاق مع "آر.دبليو.إي" الألمانية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء أنها سلمت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا ضمن اتفاق مع شركة الكهرباء الألمانية (آر.دبليو.إي).

وقالت أدنوك في بيان إن شحنة تبلغ 137 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وصلت محطة إلبهافن العائمة بمدينة برونسبوتل الألمانية.

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وتسعى أوروبا جاهدة لإيجاد بديل للغاز الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا.