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مخزونات نفط أميركية (iStock) مناسبة
مخزونات نفط أميركية
أسعار النفط

أسعار النفط تصعد مع تجاهل السوق زيادة المخزونات الأميركية

وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب على النفط مليوني برميل يوميا في 2023

دبي - العربية.نت
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صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بينما تجاهلت السوق الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأميركية ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب.

وبحلول الساعة 0131 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا إلى 85.64 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 78.93 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 16.3 مليون برميل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2021. وتُعزى الزيادة، التي جاءت أكبر من المتوقع، بالأساس لتعديل البيانات، وهو ما قال محللون إنه خفف من تأثيرها على أسعار النفط، نقلاً عن رويترز.

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من 16 مليون برميل في أسبوع طاقة نفط وغاز ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من 16 مليون برميل في أسبوع

كما تلقت الأسعار دعما من توقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط مليوني برميل يوميا في عام 2023، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يوميا، وأن الصين مصدر 900 ألف برميل يوميا من الزيادة.

وقالت الوكالة إن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب على النفط في عام 2023 بعد تخفيفها قيود كوفيد-19.

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