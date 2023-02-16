وزير الطاقة السعودي: اتفاق "أوبك+" الحالي سيستمر حتى نهاية العام

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن اتفاق "أوبك+" الحالي سيستمر حتى نهاية العام.

وأضاف أنه لا يمكن أن نزيد الإنتاج فقط بناء على إشارات مبدئية حول الطلب.

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جدير بالذكر أن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، قال إن سوق النفط متوازنة وإنه لا يرى ما يستدعي عقد اجتماع مبكر لمجموعة أوبك+ للدول المنتجة.

وقال المزروعي، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المجموعة ستعقد اجتماعا مبكرا عن الموعد المقرر بعدما أعلنت روسيا تخفيضات أحادية الجانب في الإنتاج "لا أرى ما يستدعي عقد اجتماع. السوق متوازنة".

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقرير شهري، يوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3%.

وزادت التوقعات بـ100 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات المنظمة الشهر الماضي.

ورفعت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عام 2023 في أول مراجعة لها بالرفع لها منذ شهور، مشيرة إلى تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد-19 وآفاق أقوى قليلا للاقتصاد العالمي.