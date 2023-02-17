اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أسعار النفط
منصة نفط
نفط وغاز

بيانات اقتصادية أميركية متباينة وزيادة المخزونات تدفع النفط للانخفاض

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أنهت أسعار النفط جلسة اليوم الخميس على انخفاض طفيف بعد تداولها في نطاق محدود، إذ كانت السوق تعكف على دراسة مؤشرات اقتصادية أمريكية متباينة وآفاق تعافي الطلب الصيني مع زيادة مخزونات الخام الأميركية.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 85.14 دولار للبرميل، بانخفاض 24 سنتا.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 78.49 دولارا للبرميل، بتراجع عشرة سنتات.

مستثمرون قطريون يستعدون لعرض 5 مليارات جنيه إسترليني لشراء "مانشستر يونايتد" قصص اقتصادية استحواذ مستثمرون قطريون يستعدون لعرض 5 مليارات جنيه إسترليني لشراء "مانشستر يونايتد"

أشارت بيانات أميركية إلى أن سوق الوظائف في الولايات المتحدة لا تزال قويا، وفي نفس الوقت، انخفض مؤشر لنشاط الصناعات التحويلية في منطقة وسط المحيط الأطلسي بشكل غير متوقع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء بأن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع.

وقال كريج إرلام المحلل لدى أواندا في مذكرة "أسعار النفط متقلبة للغاية في الوقت الحالي، مع وجود الكثير من المعطيات أمام المتعاملين"، مشيرا إلى خفض روسيا لإنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس/آذار، وانتعاش اقتصادي صيني قوي وضبابية حول التوقعات الاقتصادية العالمية.

وتساهم احتمالات انتعاش الطلب الصيني في ارتفاع المعنويات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بعد تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19.

وعلى صعيد الإمدادات، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن اتفاق أوبك+ الحالي بشأن إنتاج النفط سيبقى حتى نهاية العام، مضيفا أنه لا يزال حذرا بشأن الطلب الصيني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المعابر تشهد عودة بطعم الموت لمئات السوريين.. لماذا؟ المعابر تشهد عودة بطعم الموت لمئات السوريين.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط