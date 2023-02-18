اقتصاد العراق
صادرات النفط العراقي تسجل 3.5 مليون برميل في فبراير
4.3 مليون برميل يوميا حجم الإنتاج العراقي في يناير
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قال مسؤول بوزارة النفط العراقية، اليوم السبت، إن حجم صادرات النفط بلغ 3.5 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط وستبقى دون تغيير في مارس/ آذار.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات من شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أن العراق أنتج 4.33 مليون برميل يوميا من الخام في يناير/كانون الثاني بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن ديسمبر/كانون الأول.
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ووفقا لأرقام الإنتاج، فإن إنتاج العراق من الخام في يناير/كانون الثاني جاء أقل من حصته في إطار اتفاق أوبك+ بمقدار 100 ألف برميل يوميا.
وأشارت البيانات إلى أن انخفاض الإنتاج جاء بعد تراجع الصادرات من كل من العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي كما انخفض أيضا الاستهلاك المحلي.
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