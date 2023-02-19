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نفط الصين
نفط الصين (صورة تعبيرية)
نفط وغاز

مبيعات "يونيبك" الصينية لتجارة النفط تسجل 256 مليار دولار في 2022

مبيعات قياسية للشركة الحكومية تكشف عنها في إفصاح نادر

بكين - رويترز
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قال تشين جانغ رئيس شركة يونيبك الصينية لتجارة النفط لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا) إن الشركة سجلت مبيعات بقيمة 1.76 تريليون يوان (256 مليار دولار) في 2022، وذلك في إفصاح نادر عن إيرادات الشركة المملوكة للدولة.

ويونيبك مملوكة بالكامل لشركة سينوبك الصينية العملاقة لتكرير النفط، وقد أصبحت واحدة من أبرز الشركات الناشطة في مجال تجارة الطاقة حول العالم.

وتعمل الشركة على تعزيز تجارتها في الغاز الطبيعي المسال، وتعاقدت مؤخرا على كميات ضخمة للتوريد طويل الأجل من قطر والولايات المتحدة وعمان، وكلها من أبرز الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال.

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