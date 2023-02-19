نفط وغاز
مخزونات الغاز في أوروبا ترتفع لمستويات قياسية
تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع الأسعار وراء قفزة المخزونات مع اقتراب انتهاء الشتاء
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وصل مخزون أوروبا من الغاز إلى مستويات قياسية مع اقتراب انتهاء الشتاء، بفعل تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع الأسعار.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع مخزون أوروبا وبريطانيا من الغاز إلى 730 تيراواط/ساعة في منتصف فبراير، وبارتفاع بـ55% فوق متوسط المخزون الموسمي للسنوات العشر الماضية.
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ودفعت الأسعار المرتفعة للغاز العديد من المصانع لإغلاق أبوابها في أوروبا، في وقت تراجعت فيه درجات الحرارة هذا الشتاء بأقل من التوقعات، وهو ما خفض من استخدام الغاز للتدفئة.
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