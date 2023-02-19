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نفط وغاز

مخزونات الغاز في أوروبا ترتفع لمستويات قياسية

تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع الأسعار وراء قفزة المخزونات مع اقتراب انتهاء الشتاء

دبي - العربية.نت
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وصل مخزون أوروبا من الغاز إلى مستويات قياسية مع اقتراب انتهاء الشتاء، بفعل تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع الأسعار.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع مخزون أوروبا وبريطانيا من الغاز إلى 730 تيراواط/ساعة في منتصف فبراير، وبارتفاع بـ55% فوق متوسط المخزون الموسمي للسنوات العشر الماضية.

ودفعت الأسعار المرتفعة للغاز العديد من المصانع لإغلاق أبوابها في أوروبا، في وقت تراجعت فيه درجات الحرارة هذا الشتاء بأقل من التوقعات، وهو ما خفض من استخدام الغاز للتدفئة.

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