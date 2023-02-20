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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد تراجعها الأسبوع الماضي

رئيس وكالة الطاقة الدولية حذر من نقص إمدادات الطاقة في الشتاء المقبل

دبي - العربية.نت
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عادت أسعار النفط لتحقيق مكاسب في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، بعد أن تراجعت دولارين للبرميل عند الإغلاق يوم الجمعة في الوقت الذي أدت فيه زيادة الإمدادات في الولايات المتحدة وتوقعات زيادة أسعار الفائدة إلى الحد من التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين.

وارتفع خام برنت 53 سنتا أو 0.64%، إلى 83.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:11 بتوقيت غرينتش.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس/آذار 76.77 دولار للبرميل مرتفعا 43 سنتا.

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وانخفض خاما برنت وغرب تكساس عند الإغلاق الأسبوع الماضي بنحو 4%، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلنت واشنطن أيضا خططا لسحب 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مما قد يؤدي إلى زيادة المخزونات في كوشينج بولاية أوكلاهوما وهي نقطة تسليم عقود خام غرب تكساس الوسيط حتى مايو/أيار وذلك حسبما قال محللو إنرجي أسبكتس في مذكرة.

حذر فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية من نقص محتمل في الطاقة خلال الشتاء المقبل مع وصول كمية قليلة نسبيا من الغاز الطبيعي المسال الجديد إلى السوق وتوقع ارتفاع استهلاك الصين هذا العام.

وقال بيرول لرويترز على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت، إن الحكومات الأوروبية اتخذت الكثير من القرارات الصائبة خلال العام الماضي لضمان إمدادات الطاقة مثل بناء المزيد من محطات الغاز الطبيعي المسال لتحل محل تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

أضاف أن الحظ حالف الحكومات الأوروبية أيضا إذ أضعف الشتاء المعتدل الطلب كما أدى التباطؤ الاقتصادي في الصين إلى أول انخفاض في استهلاكها منذ 40 عاما.

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