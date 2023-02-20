ارتفاع صادرات النفط السعودية لـ7.44 مليون برميل يومياً في ديسمبر

أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، اليوم الاثنين، ارتفاع صادرات الخام السعودية 157 ألف برميل يوميا إلى 7.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وأوضحت البيانات أن إنتاج الخام في السعودية انخفض 33 ألف برميل يوميا إلى 10.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

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وأشارت إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط 1.3 مليون برميل يوميا في ديسمبر ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.