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الكويت.. حصة لمستثمر محلي في "بتروكيماويات الزور"

دبي - العربية.نت
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قال مصدر رفيع المستوى إن القطاع النفطي يتجه إلى الاستعانة بشريك محلي بصفة مستثمر في مشروع "بتروكيماويات الزور"، وبين أن الأمر يظل مرهونا بالدراسات التي تعدّ في هذا الجانب، خصوصا أن القائمين على المشروع يرغبون في أن يحققوا نسب إنجاز حقيقية على أرض الواقع وعدم تعطيل المشروع انتظارا للدراسات.

وكشف المصدر لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن القطاع النفطي أخذ إجراءات فعلية في هذا الصدد، إذ وضعت اللمسات الأولى لدراسة جدوى تنفيذ مشروع بتروكيماويات الزور عبر تأسيس شركة للقيام بإنشاء المجمع وإمكانية دخول مستثمر محلي، فيما سيتم تحديد نسبة مساهمة المستثمر مستقبلا وهو الأمر الذي سيعظم من جدوى المشروع.

وقال إن "مؤسسة البترول" طلبت من شركة (كيبك) طرح ممارسة في شهر مايو المقبل لإجراء اختبارات وقياس السوق وتقييم الشريك المحتمل للشراكة في مشروع البتروكيماويات، ووضع الخطة المالية التي من شأنها ضمان التمويل الكامل للمشروع وتحسين مخاطر التمويل وتحقيق العوائد، فضلا عن قياس التأثير الاقتصادي العام على ربحية المشروع تجاه شركة كيبك والشركة الجديدة.

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