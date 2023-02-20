وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" يتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن "أوبك+" يتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر.

واتفقت "أوبك+" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في أكتوبر/تشرين الأول على خفض أهداف إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

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وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال إن اتفاق "أوبك+" الحالي بشأن إنتاج النفط سيظل ساريا حتى نهاية العام، مضيفا أنه لا يزال حذرا بشأن توقعات الطلب الصيني.

وفي مقابلة مع موقع "إنرجي أسبكتس" قال الوزير: "أوبك+ لا يمكن أن تغير قراراتها إلا بعد التأكد من أن إشارات الطلب مستدامة".

وقال الأمير عبد العزيز في المقابلة "اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج سيستمر حتى نهاية 2023 لأننا لن نزيد الإنتاج فقط على إشارات مبدئية حول الطلب".

ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 هذا الأسبوع على خلفية تخفيف الصين لقيود مكافحة فيروس كورونا.