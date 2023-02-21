اقتصاد إيران
إيران ترفع سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف لآسيا في مارس
وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكر مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف لمشتريها الآسيويين عند دولارين فوق متوسط أسعار عمان/دبي لشهر مارس/آذار.
وارتفع سعر مارس/آذار 20 سنتا عن الشهر السابق.
مادة اعلانية
وفي سياق متصل؛ افتتح خام برنت القياسي تعاملات، اليوم الثلاثاء، على انخفاض طفيف في ظل ارتفاع الدولار وترقب المتعاملين لإشارات من محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة، بعد أن أدى التفاؤل إزاء الطلب وسط شح الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار أمس الاثنين.
وانخفض خام برنت 90 سنتا أو 0.5%، إلى 83.17 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء. أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس/آذار، والذي ينتهي اليوم، فارتفع 8 سنتات أو 0.10%، إلى 76.42 دولار في الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش.
اقرأ أيضاً
-
انخفاض أرباح "المتقدمة للبتروكيماويات" 64% لـ 295 مليون ريال في 2022جاءت دون التوقعات التي كانت عند 327 مليون ريال شركات
-
ارتفاع صادرات السلع السعودية 1.1% في ديسمبر 2022صادرات النفط ارتفعت 11.1% بواقع 8.5 مليار ريال اقتصاد
-
مصر تطرح سعرا استرشاديا أوليا في نطاق 11.625% لصكوك دولاريةلأجل 3 سنوات اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية