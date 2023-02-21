إيران ترفع سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف لآسيا في مارس

ذكر مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف لمشتريها الآسيويين عند دولارين فوق متوسط أسعار عمان/دبي لشهر مارس/آذار.

وارتفع سعر مارس/آذار 20 سنتا عن الشهر السابق.

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وفي سياق متصل؛ افتتح خام برنت القياسي تعاملات، اليوم الثلاثاء، على انخفاض طفيف في ظل ارتفاع الدولار وترقب المتعاملين لإشارات من محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة، بعد أن أدى التفاؤل إزاء الطلب وسط شح الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار أمس الاثنين.

وانخفض خام برنت 90 سنتا أو 0.5%، إلى 83.17 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء. أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس/آذار، والذي ينتهي اليوم، فارتفع 8 سنتات أو 0.10%، إلى 76.42 دولار في الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش.