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منشأة غاز طبيعي (رويترز) مناسبة
منشأة غاز طبيعي (رويترز)
نفط وغاز

"نفط الهلال" الإماراتية ستطور حقولا للغاز الطبيعي في العراق

أكدت أنها ستطور حقلين في محافظة ديالى لإنتاج 250 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الطبيعي في غضون 18 شهراً

بغداد - رويترز
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وقعت شركة "نفط الهلال"، ومقرها الإمارات، ثلاثة عقود لتطوير حقول غاز طبيعي في محافظتي ديالى والبصرة بالعراق، حسبما أفاد مصدران حكوميان والشركة، اليوم الثلاثاء.

وقالت شركة "نفط الهلال" إنها ستطور حقلين في محافظة ديالى لإنتاج 250 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الطبيعي في غضون 18 شهرا لتزويد محطات الطاقة القريبة.

وأضافت الشركة أنها تخطط لاستكشاف وتطوير منطقة ثالثة في محافظة البصرة لزيادة إمدادات النفط والغاز.

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كان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، مجيد جعفر، حذر من أن الخطر الأكبر الذي يواجه أسواق الطاقة، هو شح الاستثمارات، حيث قدرت فجوة الاستثمارات بـ 300 مليار دولار بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية مع نهاية العقد الحالي.

وقال جعفر خلال مشاركته في ندوة "العربية" بدافوس، إن "النظرة المستقبلية التي سمعناها خلال الأيام القليلة الماضية هنا في دافوس هي أن الركود بدأ في بعض الدول وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي سيشهد هذا العام تراجعا في النمو، لكن مع ذلك من المتوقع أن نشهد بعض التعافي الاقتصادي مع نهاية العام".

وأضاف: "أعتقد أن موضوع جائحة كورونا في الصين والركود العالمي عاملان احتسبتهما الأسواق، لكن العامل الذي يحيط به عدم اليقين هو الحرب في أوكرانيا".

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