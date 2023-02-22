انطلاق فعاليات المعرض الدولي للطاقة الشمسية بالمغرب

انطلقت بمدينة الدار البيضاء المغربية يوم الثلاثاء، فعاليات الدورة 11 للمعرض الدولي للطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية، بمشاركة 90 عارضاً من الدول العربية وبلدان البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.

ويتم خلال هذه الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، تقديم جديد الابتكارات في قطاع الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة التي تسهم في التنمية المستدامة، وتقنيات حديثة بإمكانها تقليص استهلاك الطاقة لدى مختلف الفاعلين، والتشجيع على استخدام الطاقات النظيفة.

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وسيتم بالمناسبة عقد سلسلة من الندوات وورشات عمل تجمع بين المهنيين من القطاع الخاص والعام الدوليين، لتبادل الخبرات والتجارب وعقد شراكات تجارية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".