صادرات أميركا من الغاز إلى أوروبا تقفز لـ70 مليار متر مكعب في 2022

أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لموارد الطاقة، أن بلاده أرسلت أكثر من 70 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا عام 2022، أي أكثر من ضعف الكمية في عام 2021.

وقال باييت، اليوم الخميس، إن "أحد العوامل المهمة في قدرة أوروبا على تنويع مصادر طاقتها هو الغاز الطبيعي الأميركي المسال الذي تمكن المنتجون الأميركيون من تجميعه استجابة للاحتياجات التي نشأت بعد الأزمة في أوكرانيا".

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وأضاف أنه "استنادًا إلى الإحصائيات، شحنت الولايات المتحدة أكثر من 70 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، أي ضعف ما كانت عليه في العام السابق، وقد تم نقل معظم الكمية عبر اليونان".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تزداد إمكانات تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بنحو 50% بحلول عام 2025 على أساس المشاريع المرخصة والقيد التطوير.

وتابع: "إلى جانب قطر، ستظل الولايات المتحدة واحدة من أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة"، موضحاً أن هذا المشروع لا يتعلق فقط باليونان، ولكن المنطقة بأكملها.