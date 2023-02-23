الجزائر تخصص 20-25 مليار دولار للاستثمار في الهيدروجين الأخضر

نقلت الإذاعة الجزائرية عن مسؤول بوزارة الطاقة قوله، اليوم الخميس، إن بلاده خصصت ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار للاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

ولم يذكر مدير عام الدراسات الاقتصادية والاستشراف بوزارة الطاقة ميلود مجلد المدى الزمني لهذه الاستثمارات.

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وأشار مجلد إلى أن الجزائر تتطلع أيضا إلى إنتاج 15 ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2035 من نحو 500 ميغاوات في الوقت الحالي، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

ولفت إلى أن بلاده باتت مهتمة ببدء استكشاف النفط البحري، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن سيدشن الإنتاج في حقل نفطي بحاسي مسعود اليوم الخميس.