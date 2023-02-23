ارتفاع أسعار النفط بعد 6 أيام من الخسائر

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف في معاملات آسيوية ضعيفة، اليوم الخميس، منهية 6 أيام من الخسائر التي عززتها مخاوف متزايدة من أن رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بمعدلات أكبر قد يضغط على النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين إلى 80.62 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 9 سنتات أو 0.1% إلى 74.04 دولار للبرميل.

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وكشف بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال عاملا مهما في صياغة السياسة النقدية، الأمر الذي يبرر استمرار رفع الفائدة لحين السيطرة عليه، نقلاً عن رويترز.

وتواجه أسعار النفط ضغوطا بفعل مؤشرات على زيادة مخزونات الخام.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي، أمس الأربعاء، أن مخزونات الوقود زادت 9.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.