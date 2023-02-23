مخزونات النفط الخام الأميركية عند أعلى مستوى منذ مايو 2021

قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن مخزونات البلاد من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2021، وزادت مخزونات نواتج التقطير أيضا بينما تراجعت مخزونات البنزين.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 7.6 مليون برميل إلى 479 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير/شباط، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز زيادة 2.1 مليون برميل.

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ووفقا للإدارة، ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى 40.4 مليون، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2021.

وأظهرت البيانات أن معدل استهلاك الخام بالمصافي هبط 17 ألف برميل يوميا في الأسبوع نفسه، كما انخفض معدل تشغيل المصافي 0.6%.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين تراجعت 1.9 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة 110 آلاف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 2.7 مليون برميل في الأسبوع نفسه، مقابل توقعات بارتفاعها 1.1 مليون برميل.

وأشارت إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع الأسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا.