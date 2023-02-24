بدء التشغيل التجاري في ثالث محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي بدء التشغيل التجاري في ثالث محطات براكة للطاقة النووية.

وذكر بيان رسمي أن محطة براكة الثالثة تضيف لشبكة كهرباء الدولة ما يصل إلى 1400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية.

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وسبق التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة عملية بدء تشغيل مفاعل المحطة بعد نجاح فرق التشغيل في تحميل حزم الوقود النووي وإتمام هذه العملية بأسرع من المحطة الثانية بأكثر من أربعة أشهر وأسرع من الأولى بأكثر من خمسة أشهر.