اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محطة بينونة للطاقة الشمسية في الأردن
محطة بينونة للطاقة الشمسية في الأردن
اقتصاد الأردن

الأردن يفتتح أكبر محطة للطاقة الشمسية بالشراكة مع "مصدر" الإماراتية

بطاقة 200 ميغاواط

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال التلفزيون الرسمي الأردني، اليوم السبت، إن الأردن افتتح أكبر محطة للطاقة الشمسية لديه بطاقة 200 ميغاواط.

وأضاف التلفزيون على حسابه الرسمي على تويتر أن المشروع عبارة عن شراكة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة الاستثمار الفنلندية تاليري.

ويسهم المشروع في دعم تحقيق أهداف المملكة المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ودعم عملية التنمية الاقتصادية.

صندوق النقد: نمو الاقتصاد الأردني يتسارع رغم الاضطرابات العالمية اقتصاد اقتصاد الأردن صندوق النقد: نمو الاقتصاد الأردني يتسارع رغم الاضطرابات العالمية

وتعتبر محطَّة بينونة أكبر مشروع من نوعه في الأردن، تدشنها شركة بينونة للطاقة الشَّمسيَّة، المشروع المشترك ما بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة الاستثمار وإدارة الأصول الفنلندية "تاليري".

ويسهم المشروع في توفير نصف حاجة الأردن من الكهرباء من مصادر متجدِّدة بحلول عام 2030 كهدف استراتيجي تسعى المملكة لتحقيقه، وتنتج محطة "بينونة" للطاقة الشمسيَّة أكثر من 560 غيغاواط / ساعة من الطاقة سنويا، ما يكفي لتلبية احتياجات الطاقة السنوية لقرابة 160 ألف منزل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاميرا العربية داخل الفندق العائم المخصص لإيواء منكوبي الزلزال بهطاي التركية كاميرا العربية داخل الفندق العائم المخصص لإيواء منكوبي الزلزال بهطاي التركية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط