الأردن يفتتح أكبر محطة للطاقة الشمسية بالشراكة مع "مصدر" الإماراتية

قال التلفزيون الرسمي الأردني، اليوم السبت، إن الأردن افتتح أكبر محطة للطاقة الشمسية لديه بطاقة 200 ميغاواط.

وأضاف التلفزيون على حسابه الرسمي على تويتر أن المشروع عبارة عن شراكة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة الاستثمار الفنلندية تاليري.

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ويسهم المشروع في دعم تحقيق أهداف المملكة المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ودعم عملية التنمية الاقتصادية.

وتعتبر محطَّة بينونة أكبر مشروع من نوعه في الأردن، تدشنها شركة بينونة للطاقة الشَّمسيَّة، المشروع المشترك ما بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة الاستثمار وإدارة الأصول الفنلندية "تاليري".

ويسهم المشروع في توفير نصف حاجة الأردن من الكهرباء من مصادر متجدِّدة بحلول عام 2030 كهدف استراتيجي تسعى المملكة لتحقيقه، وتنتج محطة "بينونة" للطاقة الشمسيَّة أكثر من 560 غيغاواط / ساعة من الطاقة سنويا، ما يكفي لتلبية احتياجات الطاقة السنوية لقرابة 160 ألف منزل.